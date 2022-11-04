Kasımpaşa evinde MKE Ankaragücü ile yenişemedi

Spor Toto Süper Lig, 13. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 58. dakikada Fode Koita, Ankaragücü'nün golünü ise 85. dakikada Chatzigiovanis kaydetti.

Kasımpaşalı oyuncu Fode Koita bu sezon Kasımpaşa formasıyla 2. maçında ilk golünü kaydetti.

Ankaragücü'nün Ali Sowe ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Chatzigiovanis ise 8. maçında ilk kez fileleri havalandırdı. Ankaragücü'nün golünün asistini Emre Kılınç yaptı.

Ankaragücü oyuncuları, Koita'nın golünde kaleci Gökhan Akkan'a bir faul bekledi. Ancak hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesinin ardından golü verdi. Öte yandan Gökhan Akkan, golün ardından sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve 65. dakikada yerini Bahadır'a bıraktı.

Şenol Can'ın öğrencileri ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. MKE Ankaragücü'nün ise ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi var.

Kasımpaşa bu sonucun ardından puanını 17'ye çıkardı. MKE Ankaragücü ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Trabzonspor'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise gelecek haftayı bay geçecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Mickael Tırpan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasıyla ceza sahasına giren Sowe, topu sağ çaprazda uygun durumda bulunan Beridze'ye aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.