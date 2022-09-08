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Spor

Kasımpaşa, Fode Koita'yı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Trabzonspor'da forma giyen Fode Koita'yı kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 23:30 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, eski futbolcusu Fode Koita'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Gineli santrfor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fode Koita, 2016-2021 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti. Gineli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Koita, bordo-mavili takımda Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta bir gole imza attı.

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