Kaşımpaşa-Gaziantep FK maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa, 7. dakikada Nuno Da Costa ile öne geçti. Gaziantep FK, 9. dakikada David Okereke ile eşitliği buldu. Kasımpaşa, Da Costa'nın 41'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Gaziantep FK, 83. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 2-2'lik eşitliği buldu. Galatasaray'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, Gaziantep'teki ilk golünü attı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Gaziantep FK'de Christopher Lungoyi, uzatma dakikalarında golü buldu ve 3-2 öne geçti. Lungoyi'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Lungoyi'nin iptal edilen golündeki pozisyon

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

İLK YARIDA GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Gaziantep arasında oynanan maçta konuk ekibin bulduğu bir gol iptal edildi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin çevirdiği topta Maxim topu ağlara gönderdi.

Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından top dışarı çıktığı gerekçesiyle Gaziantep FK'nin golünü iptal etti.

Gaziantepli oyuncular ve teknik direktör Selçuk İnan, bu pozisyonda hakeme itirazda bulundu.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

Kasımpaşa'nın ise 50. dakikada kazandığı penaltı, pozisyonda topla oynayan Da Costa ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

2-2'lik sonucun ardından Kasımpaşa 21, Gaziantep FK 22 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Kasımpaşa atağında kaleyi cepheden gören noktadan Gökhan Gül'ün çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in savunma arasına attığı pasla ceza sahasına giren Da Costa, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'tan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında Maxim'in kale önüne çevirdiği topa Okereke vururken meşin yuvarlak kaleciden döndü. Bir kez daha topu önünde bulan Okereke, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

15. dakikada Okereke'nin ceza yayının üzerinde geriye çıkardığı pasa gelişine vuran Kozlowski'nin şutunda, top yandan dışarı gitti.

32. dakikada Yasin Özcan'ın orta sahada kaptırdığı topun ardından hızla ceza sahasına sokulan Kozlowski'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gianniotis gole izin vermedi.

41. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Espinoza'nın yaptığı ortada Gökhan Gül'ün kafayla dokunduğu top kale önünde Da Costa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Ev sahibi takım, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)