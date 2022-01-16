Kasımpaşa, Giresun deplasmanında 2 golle kazandı

16 Ocak 2022 Pazar 18:09 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 18:21

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde GZT Giresunspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ben Ouanes ve 64. dakikada penaltıdan Hadergjonaj kaydetti.

Giresunspor'da Pelupessy, 30. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, 21 puanla 16. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Giresunspor ise 25 puanla 14. sırada yer buldu.

Kasımpaşa, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Trabzonspor deplasmanında galibiyet arayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Ahmet Emin Engin'in sağ kanattan yaptığı ortada topa Hajradinovic kafa ile vurdu. Direkten dönen topu Ben Ouanes tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Ben Ouanes'in sol kanattan yaptığı ortada kaleci Okan Kocuk yumrukla topu uzaklaştırmak istedi. Travnik'in önünde kalan topu bu oyuncu aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

35. dakikada Hayrullah Bilazer'in ortasında ceza sahası içerisinde Diabate topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü. Diabate, dönen topa bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

41. dakikada Aziz Eraltay'ın defansın arkasına attığı topla Balde buluştu. Mahmut Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Balde'nin vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

63. dakikada Balde ceza sahası içerisinde eliyle topa dokundu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltı atışında topun başına gelen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

85. dakikada Champness'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir, kafa ile vurdu. Top direğin dibinden az farkla auta gitti.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer (Dk. 66 Süleymanov), Diarra, Aziz Eraltay, Perez, Pelupessy, Flavio, Zeki Yavru, Diabate (Dk. 81 Champness), Sergio (Dk. 74 Umut Nayir), Balde

KASIMPAŞA: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Ben Ouanes (Dk. 77 Donk), Hajradinovic, Travnik (Dk. 77 Fall), Ahmet Emin Engin (Dk. 46 Varga), Umut Bozok (Dk. 89 Mehmet Feyzi Yıldırım)

GOLLER: Dk. 12 Ben Ouanes, Dk. 65 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 30 Pelupessy (GZT Giresunspor)