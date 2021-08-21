Kasımpaşa Giresunspor'u 2 golle geçti

21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:20 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:20

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 2021-2022 sezonunda ilk galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 4'e çıkardı. Ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

47. dakikada Douglas'ın uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Sergio, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Diabate'nin altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu hakem Ali Palabıyık, Sergio'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.