İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa, Gökhan Gül transferini açıkladı
Spor

Kasımpaşa, Gökhan Gül transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Gökhan Gül'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

AA17 Şubat 2023 Cuma 23:04 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Gökhan Gül transferini açıkladı
ABONE OL

Kasımpaşa, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Gökhan Gül ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Göhan Gül, son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği takımında forma giyiyordu.

GÖKHAN GÜL'ÜN GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Gökhan Gül, bu sezon Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği formasıyla şu ana kadar 20 resmi karşılaşmada forma giydi ve bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1647 dakika süre alan 24 yaşındaki stoper oyuncusu, 6 golle takımına katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.