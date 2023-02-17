Kasımpaşa, Gökhan Gül transferini açıkladı

Kasımpaşa, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Gökhan Gül ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Göhan Gül, son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği takımında forma giyiyordu.

GÖKHAN GÜL'ÜN GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Gökhan Gül, bu sezon Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği formasıyla şu ana kadar 20 resmi karşılaşmada forma giydi ve bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1647 dakika süre alan 24 yaşındaki stoper oyuncusu, 6 golle takımına katkıda bulundu.