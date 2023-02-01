İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8041
  • EURO
    20,5242
  • ALTIN
    1162.91
  • BIST100
    4713.39
Spor

Kasımpaşa gol oldu yağdı!

Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayan Kasımapaşa, mücadeleden 5-1'lik galibiyet ile yarıldı.

1 Şubat 2023 Çarşamba 20:09 - Güncelleme:
Kasımpaşa gol oldu yağdı!
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 5-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 14. dakikada Mamadou Fall, 29. dakikada penaltıdan Eysseric, 45+5. ve 66. dakikalarda Aytaç Kara, 50. dakikada da Ben Ouanes kaydetti. Giresunspor'un tek golü 10. dakikada Savicevic'ten geldi.

Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon ilk kez bir takıma 5 gol attı. Ayrıca, Selçuk İnan yönetiminde 2. galibiyetine ulaştı. İnan diğer galibiyetini de Alanyaspor'a karşı 4-1'lik skorla almıştı.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 4 maç sonra galip geldi. Giresunspor ise üst üste 6. maçından galibiyet çıkaramadı.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı. Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Hatayspor'a konuk olacak. Giresunspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.