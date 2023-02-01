Kasımpaşa gol oldu yağdı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 5-1 kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri 14. dakikada Mamadou Fall, 29. dakikada penaltıdan Eysseric, 45+5. ve 66. dakikalarda Aytaç Kara, 50. dakikada da Ben Ouanes kaydetti. Giresunspor'un tek golü 10. dakikada Savicevic'ten geldi.

Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon ilk kez bir takıma 5 gol attı. Ayrıca, Selçuk İnan yönetiminde 2. galibiyetine ulaştı. İnan diğer galibiyetini de Alanyaspor'a karşı 4-1'lik skorla almıştı.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 4 maç sonra galip geldi. Giresunspor ise üst üste 6. maçından galibiyet çıkaramadı.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı. Giresunspor ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Hatayspor'a konuk olacak. Giresunspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.