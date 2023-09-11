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Spor

Kasımpaşa, Julien Ngoy'u renklerine bağladı

Kasımpaşa, 25 yaşındaki Belçikalı forvet oyuncusu Julien Ngoy'u kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA11 Eylül 2023 Pazartesi 19:56 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Julien Ngoy'u renklerine bağladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Belçika temsilcisi KV Mechelen forması giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Julien Ngoy'u transfer ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulupten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Julien Ngoy, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon KV Mechelen formasıyla 29 resmi müsabakaya çıkan Belçikalı santrfor, 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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