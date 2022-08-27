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Spor

Kasımpaşa, Hatayspor maçına tam kadro çıkacak

Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak Kasımpaşa'da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan lacivert-beyazlı ekip, ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 4-0, ikinci hafta ise evinde Fenerbahçe'ye 6-0 yenilmişti. Bu yenilgilerin ardından teknik direktör Sami Uğurlu görevinden ayrılmıştı.

Eski teknik direktörleri Şenol Can'ı yeniden göreve getiren Kasımpaşa, 3. haftada ise Şenol Can yönetiminde deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligde 3 maç sonunda kalesinde 11 gol gören ve henüz gol sevinci yaşayamayan Kasımpaşa, son basamakta yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor karşısında puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa'nın Atakaş Hatayspor karşısında eksik ya da cezalı oyuncusu bulunmuyor.

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