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Spor

Kasımpaşa ile Antalyaspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaş Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

22 Eylül 2024 Pazar 19:01 - Güncelleme:
Kasımpaşa ile Antalyaspor yenişemedi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaş Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Kasımpaşa'nın 45+3. dakikada Nuno Da Costa ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ev sahibi ekipte Josip Brekalo, 77. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 8, Kasımpaşa ise 6 puana yükseldi.

Antalyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Galatasaray'a konuk olacak.

  • Trendyol Süper Lig
  • Kasımpaşa Antalyaspor maçı
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