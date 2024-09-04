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Spor

Kasımpaşa, Jhon Espinoza'yı kadrosuna kattığını duyurdu

Kasımpaşa, İsviçre ekibi Lugano forması giyen Ekvadorlu sağ bek oyuncusu Jhon Espinoza'yı kadrosuna kattı.

IHA4 Eylül 2024 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Jhon Espinoza'yı kadrosuna kattığını duyurdu
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Kasımpaşa, yeni sezon kadro planlaması dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, İsviçre temsilcisi Lugano forması giyen Ekvadorlu sağ bek oyuncusu Jhon Espinoza'yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Paşa'nın konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Jhon Espinoza, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

25 yaşındaki futbolcu, 35'i İsviçre Süper Ligi, 6'sı UEFA Konferans Ligi ve 2'si de UEFA Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere toplamda 43 maçta forma giyerken, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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