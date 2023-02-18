Kasımpaşa, kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'i renklerine bağladı.

Kasımpaşa sosyal medya hesabından transferi duyurarak, "Kasımpaşamız, Günay Güvenç ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" dedi.

31 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Gaziantep FK formasıyla 23 maça çıktı.

GÜNAY GÜVENÇ'İN BU SEZONKİ GAZİANTEP FK PERFORMANSI

Günay Güvenç, bu sezon Gaziantep FK formasıyla şu ana kadar toplam 23 resmi karşılaşmada forma giydi ve toplam 2100 dakika sahada kaldı. 3 maçta kalesini gole kapatmayı başaran 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, kalesinde 31 gole ise engel olamadı.