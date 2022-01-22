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Spor

Kasımpaşa, Kayserispor maçına 6 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak Kasımpaşa'da 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle forma giyemeyecek.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 09:23 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:23
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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım, Süper Lig'de son maçlarda sergiledikleri performansla dikkati çekiyor. Ligde çıktığı son 4 müsabakayı kazanan Kasımpaşa, Kayserispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Geride kalan 22 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 24 puanla 15. sırada yer aldı.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta mağlup olmayan Yukatel Kayserispor ise bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Yaptığı müsabakaların 8'ini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 7'sinden puansız ayrılan sarı-kırmızılı takım, haftaya 31 puanla 9. basamakta girdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

KASIMPAŞA'DA 6 EKSİK

Lacivert-beyazlı ekipte 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Michal Travnik ile sakatlıkları bulunan Loret Sadiku, Jeffrey Bruma, Nicolai Jörgensen ve Valentin Eysseric yarın sahada olamayacak. Kadro dışı bırakılan Nabil Dirar da karşılaşmada görev yapamayacak.

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