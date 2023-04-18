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Spor

Kasımpaşa, Kayserispor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 30.haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

AA18 Nisan 2023 Salı 10:22 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Kayserispor'a konuk olacak
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

İki takım ligde oynadıkları son maçta farklı mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa, Adana Demirspor'a 5-0 yenilirken, Kayserispor ise lider Galatasaray karşısında sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Ligde çıktığı 28 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan, 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 32 puan ve averajla 12. sırada girdi. Kayserispor ise 44 puanla 7. basamakta yer alıyor.

İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazanmıştı.

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