Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını resmi siteden duyurdu.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada;
Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır.
Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz.
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin
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