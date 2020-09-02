Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Macar futbolcu Kevin Varga'yı kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Debrecen takımından transfer edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kevin Varga, Debrecen formasıyla 2020-2021 sezonunda 5 lig maçında görev yaptı.
Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Macaristan ligi ekiplerinden Debreceni takımı forması giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"