Kasımpaşa konuk ettiği Akhisarspor'u 22 dakikada bulduğu 5 golle 5-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, taraftarı önünde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhsiarspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçı Kasımpaşa ikinci yarıda attığı gollerle 5-0 kazanmayı başardı.

Kasımpaşa'ya rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Trezeguet, 58. dakikada Tarkan Serbest, 67. dakikada ve 70. dakikada Mbaye Diagne, 78. dakikada Samuel Eduok kaydetti.

Bu sonucun ardından Mustafa Denizli yönetiminde 2'de 2 yapan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de puanını 18'e çıkarmayı başardı. Akhisarspor ise Süper Lig'de 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa deplasmanda BB. Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise gelecek hafta sahasında Göztepe'yi konuk edecek.