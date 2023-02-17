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Spor

Kasımpaşa, Mickael Malsa transferini duyurdu

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, son olarak Real Valladolid'de forma giyen Mickael Malsa'yı kadrosuna kattı.

AA17 Şubat 2023 Cuma 20:14 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Mickael Malsa transferini duyurdu
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Kasımpaşa, Fransız futbolcu Mickael Malsa ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız, Mickael Malsa ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak İspanya'da Real Valladolid formasını giyiyordu.

MİCKAEL MALSA'NIN REAL VALLADOLİD PERFORMANSI

Mickael Malsa, bu sezon Real Valladolid formasıyla şu ana kadar sadece 6 resmi maçta forma giydi ve bunların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 154 dakika sahada kalan 27 yaşındaki önlibero, skora etki edemedi.

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