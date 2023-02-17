Kasımpaşa, Mickael Malsa transferini duyurdu

Kasımpaşa, Fransız futbolcu Mickael Malsa ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız, Mickael Malsa ile sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak İspanya'da Real Valladolid formasını giyiyordu.

MİCKAEL MALSA'NIN REAL VALLADOLİD PERFORMANSI

Mickael Malsa, bu sezon Real Valladolid formasıyla şu ana kadar sadece 6 resmi maçta forma giydi ve bunların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 154 dakika sahada kalan 27 yaşındaki önlibero, skora etki edemedi.