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Spor

Kasımpaşa, Mickael Tirpan'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fortuna Sittard'da forma giyen eski oyuncusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna kattı.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
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Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyla 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türk pasaportu da bulunan Belçikalı oyuncu, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol kaydetti.

MİCKAEL TİRPAN KİMDİR?

23 Ekim 1993 doğumlu ve 28 yaşında olan Mickael Tirpan, Belçikalıdır. Futbol kariyerine FCV Dender'de başlayan Tirpan, Seraing United, Mouscron, KAS Eupen, KSC Lokeren ve son olarak Fortuna Sittard'da forma giydi.

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