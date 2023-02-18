İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa, Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağladığını duyurdu
Spor

Kasımpaşa, Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağladığını duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gaziantep FK'da forma giyen Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 20:47 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağladığını duyurdu
ABONE OL

Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübünün 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Mustafa Eskihellaç ile sözleşme imzalamıştır." denildi.

Gaziantep FK da Mustafa Eskihellaç'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa ile anlaştığını duyurdu.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ'IN GAZİANTEP FK PEROFORMANSI

Mustafa Eskihellaç, bu sezon Gaziantep FK formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bunların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1099 dakika süre alan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2 golle skora etki etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.