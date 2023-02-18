Kasımpaşa, Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağladığını duyurdu

Kasımpaşa, sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübünün 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Mustafa Eskihellaç ile sözleşme imzalamıştır." denildi.

Gaziantep FK da Mustafa Eskihellaç'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa ile anlaştığını duyurdu.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ'IN GAZİANTEP FK PEROFORMANSI

Mustafa Eskihellaç, bu sezon Gaziantep FK formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bunların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1099 dakika süre alan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2 golle skora etki etti.