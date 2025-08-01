Kasımpaşa, Pape Habib Gueye'yi renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni sezon öncesi hücum hattına takviye yaparak, 25 yaşındaki Senegalli santrfor Pape Habib Gueye'yi renklerine bağladığını duyurdu. Gueye, İstanbul temsilcisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Pape Habib Gueye, sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Pape'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
Pape Habib Gueye, 2024-2025 sezonunda İskoç ekibi Aberdeen formasıyla 28 maça çıktı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.