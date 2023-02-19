Kasımpaşa, Papy Djilobodji'yi renklerine bağladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'nın futbolcuları diğer takımlara transferi devam ediyor. Kasımpaşa da kırmızı-siyahlılardan Senegalli stoper Papy Djilobodji'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı takımının sosyal medya hesabından Djilobodji'nin 3 numaralı formasının fotoğrafı paylaşılarak, "Kasımpaşamız, Papy Djilobodji ile sözleşme imzalamıştır" açıklaması yapıldı.

Papy Djilobodji, bu sezon Gaziantep FK formasıyla görev yaptığı 21 resmi müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kasımpaşa, Djilobodji ile birlikte Mustafa Eskihellaç ve kaleci Günay Güvenç'ten sonra Gaziantep FK'dan üçüncü futbolcuyu transfer etti.