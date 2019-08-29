Quaresma imzayı attı! İlk fotoğraf geldi

Kasımpaşa, Quaresma ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. (TRT Spor)
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