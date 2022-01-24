Kasımpaşa, Sami Uğurlu ile yükselişini sürdürüyor

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:47 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:47

Ligin ilk 17 haftasında istediği performansı sergileyemeyen lacivert-beyazlı futbol takımı, teknik direktör, kadro ve oyun sisteminde değişikliğe gidilmesinin ardından önemli bir çıkış yakaladı.

Şenol Can (1 maç), Cihat Arslan (9 müsabaka) ve Hakan Kutlu'nun (7 karşılaşma) görev yaptığı 17 haftalık periyotta sadece 2 galibiyet alabilen Kasımpaşa, son 6 maçında ise yenilgi yüzü görmeyip, 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı ilk müsabakada Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar, 19. haftadan itibaren ise yükselişe geçti. Bu süreçte oynadığı futbolla ön plana çıkan Kasımpaşa, sırasıyla Altay, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bu süreçte kulüp üst yöneticisi (CEO) Serkan Reçber'in de kulübede yer alarak teknik ekibe destek vermesi dikkati çekti.

SON 5 MAÇTA, 18 HAFTADA ELDE ETTİĞİ PUAN SAYISINI GEÇTİ

Kasımpaşa, ligdeki son 5 maçında sergilediği performansla ilk 18 haftada topladığı puanı geçmeyi başardı.

Lacivert-beyazlı takım, hanesine toplam 12 puan yazdırabildiği 18. hafta sonunda 20'nci ve son sırada yer alabilmişti.

Son 5 haftada ise tüm müsabakaları kazanan Kasımpaşa, puanını 27'ye çıkardı ve küme düşme hattında uzaklaşarak 23. hafta sonunda 13. sıraya yükseldi.

UMUT BOZOK'UN YILDIZI PARLIYOR

Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Umut Bozok, gol yollarında sergilediği etkili performansla alkış aldı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'ten kiralanan 25 yaşındaki santrfor, lacivert-beyazlı formayla ligde çıktığı 23 karşılaşmada 11 gole imza attı.

Ligde en skorer oyuncular sıralamasında Trabzonsporlu Andreas Cornelius ile ikinci sırayı paylaşan Umut, 11 golün 5'ini son 6 haftada kaydetti.

EREN VE DOĞUCAN, GÖZ DOLDURUYOR

Lacivert-beyazlı takımın 21 yaşındaki oyuncuları Evren Eren Elmalı ile Doğucan Haspolat, son dönemdeki form grafikleriyle adlarından söz ettiriyor.

Sol bekte forma giyen Eren ile orta sahada görev yapan Doğucan, son 6 haftada Kasımpaşa'nın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. İki futbolcu, son 6 müsabakada 90'ar dakika forma giydi.

Ümit Milli Takım'da da görev yapan Evren Eren Elmalı ile Doğucan Haspolat, başarılı mücadeleleri ve performanslarıyla Avrupa'da önemli kulüplerin takip listesine girdi. Bazı kulüplerin Kasımpaşa'nın altyapısından yetişen Eren ve 2 yıl önce Hollanda ekibi Excelsior'dan transfer olan Doğucan'ı takip ettiği öğrenildi.