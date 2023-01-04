Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetiminde ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Selçuk İnan'ın yönetimindeki Kasımpaşa ile Francesco Farioli'nin ekibi Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 4-1 kazanırken goller; 11. dakikada Mortadha Ben Ouannes, 32. ve 83. dakikalarda Mamadou Fall ve 67. dakikada Valentin Eysseric'ten geldi. Konuk ekip Alanyaspor'un tek golü ise 90+1'de Ahmed Hassan'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber ligde 8 maç sonra galibiyete ulaşan Kasımpaşa 18 puana ulaşırken, Alanyaspor 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

SELÇUK İNAN'IN İLK ZAFERİ

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde getirilen Selçuk İnan, 4-1'lik Alanyaspor galibiyeti ile birlikte hem Kasımpaşa'daki hem de teknik direktörlük kariyerindeki ilk resmi galibiyetini almış oldu. Selçuk İnan'ın yönetiminde daha önce 2 lig 1 kupa maçına çıkan Kasımpaşa, bu maçların tümünden mağlubiyetle ayrılmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan topla hareketlenen Eysseric'in yerden ortasına penaltı noktası civarından gelişine vuran Ben Ouannes, topu ağlara buluşturdu: 1-0

32. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Eysseric'in savunma arkasına ara pasına hareketlenen Fall, kaleciyle karşı karşıya durumda top ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

64. dakikada Hajradinovic'in savunma arkası pasına hareketlenen Bahoken'in ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.

67. dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bölgeden kullanılan serbest vuruşta Eysseric'in etkili şutunda top köşeden kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-0.

76. dakikada soldan ceza sahasına giren Hajradinovic'in aşırtma vuruşunda kalecinin müdahalesiyle yavaşlattığı topa savunma çizgide müdahale etti. Boşta kalan topu Aytaç Kara ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem golü iptal etti.

83. dakikada Kasımpaşa farkı 4'e çıkardı. Sağdan savunma arkasına Hadergjonaj'ın pasına hareketlenen Fall'un kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top filelere gitti: 4-0.

90+1. dakikada Corendon Alanyaspor golü buldu. Sağdan Zinedine Ferhat'ın ortasında arka direkte Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Dk. 16 Graovac), Donk, Yasin Özcan (Dk. 87 Berat Kalkan), Aytaç Kara, Hajradinovic (Dk. 87 Celina), Eysseric, Ahmet Engin (Dk. 62 Bahoken), Ben Ouannes, Fall

CORENDON ALANYASPOR: Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 46 Doumbia), Fer, Furkan Bayır, Candeias (Dk. 46 Pereira), Umut Güneş (Dk. 73 Zinedine Ferhat), Lusamba (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cavaleiro (Dk. 59 Oğuz Aydın), Hassan

GOLLER: Dk. 11 Ben Ouannes, Dk. 32 ve 83 Fall, Dk. 67 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 90+1 Hassan (Corendon Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Ben Ouannes, Dk. 79 Bahoken (Kasımpaşa)