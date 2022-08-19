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Spor

Kasımpaşa Şenol Can ile ilk maçına çıkıyor

Teknik direktörlük görevine Şenol Can'ı getiren Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Giresunspor'a konuk olacak.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 12:20 - Güncelleme:
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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sezona teknik sorumlu Sami Uğurlu yönetiminde giren ve ilk haftada Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen lacivert-beyazlılar, ikinci maçta ise Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. İki mücadelede yenilen 10 gol sonrasında Uğurlu ile yollar ayrılırken takımın başına Şenol Can getirildi.

Puan durumunun son sırasında kalan Kasımpaşa, ikinci kez takımın başına geçen Şenol Can yönetiminde Giresunspor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

Lacivert-beyazlı takımın Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hasan Emre Yeşilyurt, cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İlk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Giresunspor ise ikinci haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek moral buldu.

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