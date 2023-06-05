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Spor

Kasımpaşa sezonu Fatih Karagümrük maçıyla kapatıyor

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa, yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Kasımpaşa sezonu Fatih Karagümrük maçıyla kapatıyor
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Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Kemal Özdeş'in göreve gelmesinin ardından 9 lig maçına çıkan Kasımpaşa, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, tehlikeli bölgeden de uzaklaştı. 35 lig maçında 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 43 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da Beşiktaş mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Haris Hajradinovic, bu maçta takımını yalnız bırakacak.

Ligin ilk yarısında Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırlayan Kasımpaşa, 90+10. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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