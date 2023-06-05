Kasımpaşa sezonu Fatih Karagümrük maçıyla kapatıyor

Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Kemal Özdeş'in göreve gelmesinin ardından 9 lig maçına çıkan Kasımpaşa, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, tehlikeli bölgeden de uzaklaştı. 35 lig maçında 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 43 puanla 10. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da Beşiktaş mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Haris Hajradinovic, bu maçta takımını yalnız bırakacak.

Ligin ilk yarısında Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırlayan Kasımpaşa, 90+10. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.