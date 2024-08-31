Kasımpaşa siftah yaptı!

Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 6. dakikada Mortadha Ben Ouanes kaydetti.

Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini aldı ve ve puanını 5'e yükseltti.

İlhan Palut'un başında olduğu Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının ardından Kasımpaşa'ya da kaybederek 4 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Çaykur Rizespor, Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.