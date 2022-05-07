Kasımpaşa, Sivas deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig 36. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve iddiası olmayan iki takımın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Eren Elmalı, 73. dakikada Eysseric ve 77. dakikada Umut Bozok kaydetti. Sivasspor'un tek golü 90+2. dakikada Felix'ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 50'ye çıkardı. Sivasspor ise 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor ile karşı kaşrıya gelecek. Sivasspor ise daha önce küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada konuk ekip sol taraftan köşe vuruşu kazandı. Eysseric'in ortasında ön direkte Fall'un kafa vuruşunda, Ziya Erdal son anda topu çizgiden çıkardı.

9. dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Kerem Atakan Kesgin'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol çaprazda topla buluşan Sefa Yılmaz, altıpastaki Kayode'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

30. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

41. dakikada Özkan Yiğiter'in ara pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Kayode'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

44. dakikada rakip defansın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin ayağı kayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53'üncü dakikada Kasımpaşa atağında Muleka Eysseric'le yaptığı verkaçla sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kalecinin üzerinden aşırttığı top üstten auta gitti.

55'inci dakikada orta alandan Sefa'nın pasıyla sağ kanattan ceza alanını giren Kayode'nin sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

58'inci dakikada önünü boşaltan Hajradinovic'in yerden şutunda uzak direğe çarpan topu, boş durumdaki Eren topu ağlara gönderdi: 0-1.

73'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Eysseric geçti. Doğrudan kaleye gönderdiği top üst köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

77'inci dakikada Eysseric'in pasında ceza alanı önünde boş durumda topla buluşan Umut Bozok, yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-3.

82'nci dakikada ceza alanında Kayode'nin bıraktığı topa Gradel yerden vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.

90'ıncı dakikada sağdan ceza alanına giren Erdoğan yerden sert vurdu, kaleci Erdem'in çeldiği topu Felix ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrası hakem gol kararı verdi: 1-3.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer, Koray (Dk.75 Gradel), Goutas, Camara, Ziya, Kayode, Cofie (Dk.65 Ulvestad), Özkan, Sefa (Dk.65 Erdoğan), Kerem, (Dk.65 Felix), Yatabare.

KASIMPAŞA: Erdem, Hadergjonaj (Dk.84 Tunay), Donk, Bruma, Eren Elmalı, Mabil Bul (Dk.60 Umut), Eysseric (Dk.84 Mehmet Feyzi), Doğucan (Dk.60 Rayane Aabid), Fall (Dk.74 Ahmet Emin), Hajradinovic, Muleka.

GOLLER: Dk.90 Felix (Demir Grup Sivasspor) - Dk.58 Eren Elmalı, Dk.73 Eysseric, Dk.77 Umut (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Felix, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor) - Doğucan, Mehmet Feyzi (Kasımpaşa)