Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin: Bu akşam Fenerbahçe maçının tekrarıyla ilgili yönetim kurulu kararını verecek

Kasımpaşa Sportif Direktör Nursal Bilgin, 'Kural hatası nedeniyle Fenerbahçe maçının tekrarı için başvuru yapacak mısınız?' sorusuna, 'Bu akşam Fenerbahçe maçının tekrarıyla ilgili yönetim kurulu kararını verecek. Ona göre başvurumuzu yapıp yapmayacağımız belli olacak' yanıtını verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında Diagne'nin penaltısı sonrası kural hatası iddiaları gündeme gelmişti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilgin, "Bu akşam Fenerbahçe maçının tekrarıyla ilgili yönetim kurulu kararını verecek. Ona göre başvurumuzu yapıp yapmayacağımız belli olacak. Biz Türk futbolunda kaos yaratmak istemeyiz. Bence penaltının tekrar edilmesi gerekirdi. Birden fazla futbolcu ceza sahasına giriyor. Orta hakem sadece golü atan Eduok'un durumuna bakmış" dedi.

"Diagne ve Trezeguet'ye çok sayıda teklif var"

Diagne ve Trezeguet'ye çok sayıda teklif geldiğini vurgulayan Bilgin, "Birinin 3, birinin ise 4 sene anlaşması var. Takımımızın elektriğini, olumlu havayı bozmak istemiyoruz. 22 Aralık'tan sonra transfer konusu gündemimize gelir" diye konuştu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA