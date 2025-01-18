İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2025 Cumartesi / 19 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Göztepe'ye 5-0'lık skorla mağlup olan Kasımpaşa, 20.hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 10:04 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
ABONE OL

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 21 puan ve averajla 12. basamakta yer alıyor.

Son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan İstanbul temsilcisi, sırasıyla RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK ile 2-2'lik skorlarla berabere kalırken, geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 5-0 kaybetmişti.

TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 18 maçta 5'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 8 yenilgi yaşadı.

Ligde yaptığı son 4 karşılaşmada kazanamayan Konya ekibi, 20 puan ve averajla 15. sırada kendine yer buldu.

EKSİKLER

Kasımpaşa'da Konyaspor karşısında kırmızı kart cezalısı Nicholas Opoku forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlılarda savunma oyuncusu Kenneth Omeruo'nun da sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.