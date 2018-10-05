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Kasımpaşa taraftarından yönetime Kemal Özdeş tepkisi

Kasımpaşa’nın Göztepe’yi ağırladığı maç öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlar, Kemal Özdeş tezahüratları yaptı.

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Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 1 Ekim Pazartesi günü yollarını ayırarak Mustafa Denizli ile anlaşma sağlayan Kasımpaşa’da Göztepe maçı öncesinde taraftarlar ‘Kemal Özdeş’ tezahüratları yaptı. Mücadele öncesinde kadro anonslarının yapılmasıyla birlikte lacivert-beyazlı taraftarlar Kemal Özdeş lehine tezahürat yaptı.

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