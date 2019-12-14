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Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile 5 hafta sonra ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

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Süper Lig'de 14. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşıa karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu. Ligde son 5 haftada 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan alan Kasımpaşa, kötü seriyi sonlandırmayı başardı.
 
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 17 ve 27. dakikada Fode Koita, 90+1. dakikada Aytaç Kara kaydetti. Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin, 49. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ev sahibi Çaykur Rizespor'da ilk sarı kartını 62'de gören Ismael Diomande, 79. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
 
Tayfur Havutçu ile ikinci maçına çıkan ve ilk galibiyetini alan Kasımpaşa puanını 15'e yükseltti. İsmail Kartal yönetimindeki 17 puanda kaldı.
 
Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Ayrıca hafta içi Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda evinde 3-2 yendiği Samsunspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde 2-1 yendiği Van Spor ile deplasmanda karşılaşacak.
 

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