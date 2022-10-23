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Spor

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen: Seyircimizden ve camiadan özür diliyoruz

Kayserispor'a sahasında 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Necati Erkmen maçın ardından konuştu. Üzgün olduklarını söyleyen Erkmen, Konyaspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini ifade etti.

IHA23 Ekim 2022 Pazar 17:22 - Güncelleme:
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen: Seyircimizden ve camiadan özür diliyoruz
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'u konuk eden ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Necati Erkmen maçın ardından konuştu.

İstenmeyen bir yenilgi aldıklarını söyleyen Erkmen "Bugün istenmeyen bir sonuçla mağlup olduk. Üzgünüz, seyircimizden ve camiadan özür diliyoruz. Oyunun başından sonuna kadar bazı durumlarda tercih hataları yaptık. Rakibimiz bizden daha istekli ve arzulu oynadı. Kendilerini tebrik ediyorum. Önümüzde Konya deplasmanı var" dedi.

Üst üste alınan kötü sonuçlar hakkında da konuşan Erkmen, "Hayatta her şey olabilir. Trabzonspor maçından sonra dana Demirspor'a 4-1 mağlup olduk. Maçın hakkı o skor değildi. Kupada da yedek ağırlıklı çıktık ve uzatmaya gitti. Maçı kazandık. Bugün de maçın başından sonuna kadar tercih ve vuruş hatalarıyla gol bulamadık. Futbolda bunlar var. Günlük ve anlık değerlendirmeler var. Konyaspor maçında hedefimiz 3 puan, bunun için çalışacağız" açıklamasını yaptı.

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