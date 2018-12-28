Kasımpaşa Tobias Heintz'i transfer etti

Ve ligin ilk yarısına damga vuran özellikle yabancı futbolcularıyla dikkat çeken Kasımpaşa Norveç'li orta saha oyuncusu Tobias Heintz'i renklerine bağladı...

Beşiktaş'ın UEFA Kupası rakiplerinden Sarpsborg'un formasını giyen ve siyah-beyazlı takımın ağlarını havalandıran 20 yaşındaki milli futbolcunun Kasımpaşa kulübü ile 3 yıllık anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

Norveç Ümit Milli Takımı'nın da formasını giyen ve özellikle bu sezon UEFA kupası müsabakalarında gösterdiği performansla dikkat çeken Heintz'in Kasımpaşa'ya transferi Norveç medyasında önemli yer buldu.

(Sporx)