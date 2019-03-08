18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4729
  • 6,1393
  • 227.63
  • 101.984
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kasımpaşa Trezeguet için 30 milyon euro istedi

Kasımpaşa'nın 30 milyon Euro ısrarı, Diagne'nin performansına da olumsuz yansıdı. Senegalli'nin bir yılda attığı 32 golde en büyük pay Trezeguet'nindi. Galatasaray, Diagne ile birlikte Kasımpaşa'dan Mısırlı orta sahayı da istedi ama 30 milyon Euro talebi pazarlığa bile fırsat bırakmadı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray devre arasında Diagne'yi kadrosuna katarken Trezeguet için de girişimde bulundu. Sarıkırmızılılar, Luyindama gibi zorunlu satın alma opsiyonuyla Mısırlı yıldızı kiralamaya çalıştı ancak Kasımpaşa cephesinden şok edici bir cevap geldi.

Kasımpaşa'da 1 yılda 32 gole imzasını koyan Diagne'nin performansında en büyük pay sahibi Trezeguet idi. Lacivert-beyazlılar, "30 milyon Euro isteriz'' diyerek Trezeguet için astronomik bir rakam talep etti.

OYUNCU ARABİSTAN'A GİDECEK

Mısırlı oyuncu için pazarlık bile yapamayan Galatasaray 10+3 milyon Euro'ya Diagne'yi almakla yetindi. Ndiaye, Onyekuru ve Belhanda'nın menajerliğini yapan William D'Avila, sezon sonu için Trezeguet'nin transfer hakkını aldı. F.Bahçeli Giuliano ve Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren D'Avila, geçtiğimiz aylarda Suudi bir kadınla evlenen Trezeguet için de yakın ilişkilerini kullanacak.

13

Trezeguet bu sezon ligde 24 maça çıkarken, iki maçta 89 dakika, 22 karşılaşmanın ise tamamında sahada kaldı. Mısırlı oyuncu 7 gol, 6 asistle 13 gole katkı yaptı.

(SABAH)

Başkan Erdoğan´dan Meral Akşener´e: Sen ne terbiyeden muafsın

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

Pakistan hava sahası açıldı

Pakistan hava sahası açıldı

Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır’da bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır’da bir askerimiz şehit oldu

12 bin yıllık tarihe "nanoteknolojik" koruma

12 bin yıllık tarihe 'nanoteknolojik' koruma

'Millet bilse CHP’ye oy vermez'

'Millet bilse CHP’ye oy vermez'

CHP'de büyük panik: AK Parti 'Banko'

CHP'de büyük panik: AK Parti 'Banko'

CHP'li İmamoğlu ve Akgün'ün 'UYAP faresi'nin kimliği belli oldu

CHP'li İmamoğlu ve Akgün'ün 'UYAP faresi'nin kimliği belli oldu

Doç. Dr. Eraslan: Momo için bilinçlendirme eğitimleri verilecek

Doç. Dr. Eraslan: Momo için bilinçlendirme eğitimleri verilecek
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Meral Akşener´e: Sen ne terbiyeden muafsın

Başkan Erdoğan´dan Meral Akşener´e: Sen ne terbiyeden muafsın

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Rusya, 3 milyar $ karşılığında nükleer denizaltısını kiraladı

Rusya, 3 milyar $ karşılığında nükleer denizaltısını kiraladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA