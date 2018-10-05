Kasımpaşa, Trezeguet'nin 1 gol, 2 asistle oynadığı maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

Kasımpaşa - Göztepe maçında kazanan, 2-1'lik skorla Göztepe oldu. Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 21. ve 47. dakikalarda Eduok ile 84. dakikada Trezeguet'ten geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise 69. dakikada sezonun formda isimlerinden Yasin Öztekin kaydetti. Ceza alanı dışından harika bir gol kaydeden Yasin, üst üste 4. hafta gol attı ve bu sezon 5 gol 2 asistlik bir performansa ulaştı.

TREZEGUET MAÇA DAMGA VURDU

Mısırlı yıldız Trezeguet, karşılaşmaya da damga vurdu. Şık bir gol atan yıldız oyuncu, Eduok'un attığı gollerde de asist yapan isim oldu.

MUSTAFA DENİZLİ GALİBİYETLE BAŞLADI

Hafta içinde Kasımpaşa ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Denizli, böylece göreve galibiyetle başladı. 3 maçlık yenilgi serisini noktalayan Kasımpaşa, 5. galibiyetini aldı ve 15 puana yükseldi. 3 maçtır kazanan Göztepe ise sezonun 4. mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Akhisarspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

(Sporx)