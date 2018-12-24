Kasımpaşa Trezeguet'yi kesinlikle satmayacak
Gösterdiği performans ile Kasımpaşa'nın vazgeçilmez oyuncusu olan Mısırlı oyuncu Trezeguet için karar verildi.
Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenerek iddiasını ortaya koyan Kasımpaşa'da yönetimin Trezeguet'i göndermeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş maçı öncesi affedilen Mısırlı futbolcu için yapılan teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmeyen yönetimin Trezeguet'i satmayacağı öne sürüldü. Denizli'nin de Trezeguet'in kalmasını istediği belirlendi.
Mısırlı oyuncunun ismi Galatasaray ile anılmıştı.
(Takvim)
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