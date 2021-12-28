Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda tur atladı

28 Aralık 2021 Salı 15:54 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 15:54

Maçın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 2-2 eşitlikle tamamlandı ve uzatma devrelerine gidildi. Ev sahibi takım, uzatma dakikalarında 101'inci dakikada Tarkan Serbest, 105'inci dakikada Alpay Çelebi'nin kendi kalesine ve 116'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle rakibini 5-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Kocaelispor 110'uncu dakikada Benhur'un ayağından bir gol bulsa da bu gol turu getirmek için yeterli olmadı.

4'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Travnik'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Ahmet Engin, yerden içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Ben Ouannes, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

31'inci dakikada yaptığı verkaçla sağ çaprazdan çizgiye inen Ben Ouannes, yerden içeri çevirdi. Varga'nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta top az farkla auta gitti.

32'nci dakikada Kasımpaşa savunmasında yapılan pas hatası sonrasında sol taraftan ceza sahasına giren Benhur, çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Erdem Canpolat ayaklarıyla gole izin vermedi.

39'uncu dakikada penaltı kazandı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Omolo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top Varga'nın eline çarpınca hakem Burak Şener penaltı noktasını gösterdi.

40'ıncı dakikada penaltı atışını kullanan Benhur, topu ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

49'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Ahmet Engin, içeri doğru kat edip ceza sahası dışından şutunu çekti. Üst direğe de çarpan top, çizginin içine düştü, hakem Burak Şeker yardımcısının da uyarısıyla gol kararını verdi: 2-1.

68'inci dakikada Kocaelispor eşitliği yakaladı. Omolo'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Pereira, penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

81'inci dakikada Pereira, Yusuf Erdoğan'ı arkadan çektiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Hakem Burak Şeker ile konuşmaya devam eden Pereira, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+1'inci dakikada Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in plase şutunda kaleci İsmet topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada Mehmet Taş'ın pasıyla savunma arkasına arkan Atila, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Atila'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Doğucan Haspolat son anda ayak koydu ve top kornere gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve uzatmalara gidildi.

101'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Donk'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İsmet'in bakışları arasında ağlara gitti: 3-2.

105'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in ortasında ceza sahası içindeki Hajradinovic gelişine vurdu, savunmadan seken top Umut Bozok'un önünde kaldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği top Alpay Çelebi'ye çarparak ağlara gitti: 4-2.

110'uncu dakikada Kocaelispor farkı 1'e indirdi. Dilaver'in pasıyla ceza sahasına giren Benhur, Donk'tan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-3.

116'ncı dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Kocaelispor ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Alpay Çelebi topu uzaklaştırmak isterken araya Yusuf Erdoğan girdi. Yusuf, altıpasın hemen önünden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 5-3.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Burak Şeker, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay

KASIMPAŞA: Erdem Canpolat- Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 106 Hakan Emre Yeşilyurt), Travnik (Dk. 46 Eysseric), Ahmet Engin (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Ben Ouannes (Dk. 91 Mehmet Feyzi Yıldırım), Varga (Dk. 46 Umut Bozok)

KOCAELİSPOR: İsmet Yumakoğulları - Semih Karadeniz, Diogo, Alpay Çelebi, Atila Turan, Mandjeck (Dk. 103 Dilaver Güçlü), Omolo (Dk. 104 Mevlüt Çelik), Pereira, Yiğitali Bayrak (Dk. 77 Mehmet Taş), Benhur Keser, Diop (Dk. 87 İlyas Kubilay Yavuz)

GOLLER: Dk. 4 Ben Ouannes, Dk. 49 Ahmet Engin, Dk. 101 Tarkan Serbest, Dk. 105 Alpay Çelebi (Kendi Kalesine, Dk. 116 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa) - Dk. 40 (P) ve Dk. 110 Benhur Keser, Dk. 68 Pereira, (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Varga, Eren Elmalı, Ben Ouannes, Donk, Hakan Emre Yeşilyurt (Kasımpaşa) - Semih Karadeniz (Kocaelispor) -

KIRMIZI KART: Dk. 81 Pereira (Kocaelispor)