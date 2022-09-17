Kasımpaşa, Ümraniyespor'u 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 84. dakikada Stephane Bahoken kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 90+9. dakikada Antonio Mrsic'ten geldi.
Öte yandan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, karşılaşmanın uzatma anlarında hakeme itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 9'a yükseltti. Ümraniyespor, 2 puanda kaldı.
Milli aradan sonra Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor, Konyaspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Celina'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Orkun, yakın direk dibinde uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
35. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Orkun Özdemir'den sıyrıldıktan sonra yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.
36. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, ortaya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
45+1. dakikada Avounou'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Umut Nayir'in sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.
45+2. dakikada Celina'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını lacivert-beyazlı takım 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)