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Spor

Kasımpaşa ve Adana Demirspor 6.kez birbirlerine rakip oluyor

Kasımpaşa, yarın deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor ile Spor Toto Süper Lig'de 6. kez rakip olacak.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 11:35 - Güncelleme:
Kasımpaşa ve Adana Demirspor 6.kez birbirlerine rakip oluyor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar geride kalan 28 haftada oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle elde ettiği 32 puanla 11. sırada bulunurken, mavi-lacivertliler ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puanla 4. basamakta yer alıyor.

6. RANDEVU

Kasımpaşa, Adana Demirspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar ve Adana ekibi 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul temsilcisinin 6 golüne, Adana ekibi 5 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 4-1 kazanmıştı.

İÇ SAHA KARNESİ

İstanbul temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 de beraberlik aldı. Bu süreçte 11 puan toplayan Paşa, 11 gol atarken, ağlarında ise 18 gole engel olamadı.

KASIMPAŞA'DA 2 SAKAT

Kasımpaşa'da Sadık Çiftpınar ve Ali Gholizadeh sakatlıklarını bulunurken, durumları maç saatinde netlik kazanacak. Lacivert-beyazlı ekipte 3 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Haris Hajradinovic, Fide Koita ve Stephane Bahoken Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

KEMAL ÖZDEŞ GALİBİYETLE BAŞLADI

Lacivert-beyazlılarda bu sezon takımın başına geçen 4. çalıştırıcı olan Kemal Özdeş, ilk maçında son şampiyon Trabzonspor'u 2-0'la geçti. Bu 3 puanla Kasımpaşa, ligde 11. sıraya yükseldi.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

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