Kasımpaşa yarın Hatayspor deplasmanına konuk olacak

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona TÜMOSAN Konyaspor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa, yarın Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligin ilk haftasında Konyaspor'a kendi evinde 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın da Galatasaray'a İstanbul'da 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un da puanı bulunmuyor.

Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gördüğü için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 7 maç ceza verilen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Hatay deplasmanında görev yapamayacak.