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Spor

Kasımpaşa yenilmezlik serisini 5'e yükseltti

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yenen Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 5'e çıkardı.

IHA20 Ocak 2022 Perşembe 23:19 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 23:19
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış oldu.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Alınan sonuçla lacivert-beyazlı takım, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmış oldu. Son mağlubiyetini ligin 17. haftasında sahasında Sivasspor'a karşı alan lacivert-beyazlı takım, 5 maçlık seride 1 beraberlik 4 galibiyet alarak 13 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Üst üste 4. galibiyet

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek üst üste de 4. galibiyetini elde etmiş oldu. Lacivert-beyazlılar ligin 19 ve 20. haftasında sahasında Altay ve Hatayspor'u mağlup ettikten sonra deplasmanda oynanan Giresunpor ve Galatasaray maçlarında da 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

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