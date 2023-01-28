Kasımpaşa'da Ben Ouanes Fenerbahçe maçında yok

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Selçuk İnan'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul'da oynadı. 7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor'u yenen ve Fatih Karagümrük'le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

BEN OUANNES CEZALI

Son oynanan ve 3-1 kaybedilen Medipol Başakşehir mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan sağ bek Ben Ouanes, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.



Bahoken ve Hajradinovic de sarı kart sınırında. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri halinde Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.