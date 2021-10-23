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Spor

Kasımpaşa'da Cihat Arslan ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 22:20 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 22:22
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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