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Spor

Kasımpaşa'da Cihat Arslan'ın ilk sınavı Giresunspor'a karşı

Teknik direktörlük görevine Şenol Can'ın yerine Cihat Arslan'ı getiren Kasımpaşa, yeni hocasıyla çıkacağı ilk maçında GZT Giresunspor'u ağırlayacak

AA20 Ağustos 2021 Cuma 10:21 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:21
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İstanbul ekibi yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Giresunspor'da kart cezalısı Hüsamettin Tut bu mücadelede forma giyemeyecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu.

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