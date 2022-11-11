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Spor

Kasımpaşa'da deprem! Şenol Can ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

IHA11 Kasım 2022 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Kasımpaşa'da deprem! Şenol Can ile yollar ayrıldı
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Kasımpaşa, Teknik Direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Teknik Direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Teknik Direktör Şenol Can, Kasımpaşa'nın başında 11 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Sezona Sami Uğurlu ile başlanmış fakat onunla da yollar ayrılmıştı.

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