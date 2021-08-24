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Spor

Kasımpaşa'da Galatasaray mesaisi

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

AA24 Ağustos 2021 Salı 16:59 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 16:59
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Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Kaleciler Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin ve Erdem Canpolat, kaleci antrenörü Serdar Kulbilge ile ayrı olarak idman yaparken, daha sonra yapılan çalışmalarda değişimli olarak kaleye geçti.

Kasımpaşalı futbolcular, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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