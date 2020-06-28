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Spor

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı öncesi tek eksik

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

AA28 Haziran 2020 Pazar 09:15 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 09:15
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Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan Kasımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sırada girdi. Bu süreçte topladığı 16 puanla küme düşme hattından uzaklaşan lacivert-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa'da sarı kart cezası bulunan Mickael Tirpan, müsabakada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

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