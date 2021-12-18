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Spor

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Sivasspor'a 3-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.

DHA18 Aralık 2021 Cumartesi 19:16 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 19:16
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Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa'da Sivasspor mağlubiyetinin ardından Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti.

Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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